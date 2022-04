Inter, Dumfries un record invidiabile in maglia nerazzurra

Tra i difensori di Serie A è il secondo per numero di reti

Il gol che può decidere il campionato non è detto che lo faccia l'attaccante. All'Inter c'è Dumfries che continua a far gol. Con la rete realizzata alla Roma, l’esterno ex Psv è diventato il primo giocatore olandese a segnare almeno cinque reti in una singola stagione di Serie A con la maglia dell’Inter dal 1993-94 (otto per Bergkamp e sei per Jonk). In più, solo Theo Hernandez (10) ha preso parte a più reti di Dumfries (nove: cinque gol e quattro assist) tra i difensori in questa stagione di Serie A. Hakimi è ormai un ricordo.