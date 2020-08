Inter, durante il collegamento con i tifosi spunta D’Ambrosio. Fan in delirio

Danilo D’Ambrosio è sicuramente uno dei giocatori più in forma dell’Inter. Il laterale soprattutto durante la ripresa si è fatto trovare prontissimo andando diverse volte in gol. L’ex granata è diventato uno degli idoli dei tifosi nerazzurri e l’ultima sorpresa ha strappato un sorriso ai fan, tesi per la finale di venerdì.

LA SORPRESA DI D’AMBROSIO

L’appuntamento si chiama Inter calling clubs, ma nell’appuntamento con i tifosi è apparso anche Danilo D’Ambrosio che poi ha risposto alle domande dei fan, completamente increduli e felici della sua presenza. Questo il video integrale.