Inter, Dzeko: “L’età non conta in campo. Tiferò Roma per… 36 partite”

Edin Dzeko non pensa di dover fare i conti con l'età avanzata. Il centravanti bosniaco ricorda anche l'esperienza alla Roma

Nelle prime due partite stagionali, l'Inter ha vinto e convinto. Merito anche di Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco arrivato dalla Roma non ha proprio fatto rimpiangere Romelu Lukaku. Ora non resta che zittire gli scettici che storcono il naso di fronte alla sua età non più verde. Queste le sue parole dal ritiro della Bosnia: "Le risposte le ho sempre date sul campo. Non importa se sei vecchio, importa cosa riesci a fare sul campo. Mi sento bene e non faccio caso a quelli che dicono di queste cose. Sono concentrato sulle mie partite e sul gioco di squadra. Auguro tanta fortuna alla Roma. La sosterrò in tutte le 36 partite di Serie A. Obiettivi? Il compito dell'attaccante è quello di segnare, non esiste un attaccante che possa prevedere il numero di gol a fine stagione. Vorrei poter segnare un gol in ogni partita, ma è impossibile. Ma so che farò del mio meglio per far vincere la squadra, al titolo di capocannoniere non penso neanche. Vorrei solo che la squadra vincesse. Il successo di una squadra è sempre più importante del successo di un singolo".