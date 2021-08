Inter, Dzeko salta la Dinamo: è braccio di ferro con la Roma per uno stipendio

Il bosniaco pretende per una questione di principio che vengano pagati 400 mila euro

Non è ancora ufficiale il trasferimento dalla Roma all'Inter di Dzeko nonostante il calciatore si trovi da mercoledì mattina a Milano. Il bosniaco non potrà giocare oggi pomeriggio nell’ultima amichevole prima dell’esordio in campionato contro la Dinamo Kiev. Il motivo lo spiega oggi la Gazzetta dello Sport: C’è una mensilità arretrata che balla ancora con la Roma e crea uno stallo inatteso, fastidioso. Nel dettaglio, Edin avanza ancora dei pagamenti relativi al mese di luglio, meno di 400 mila euro, e non ha la minima intenzione di rinunciarvi: questione di principio, visto che lo scorso mese era un dipendente giallorosso. Dall’altro lato, il club della Capitale sente di aver già fatto un beau geste liberando il suo vecchio attaccante, che sarebbe andato in scadenza, praticamente a zero in virtù di una vecchia promessa tra gentiluomini: a Dzeko era stato garantito il diritto di accordarsi con un altro club gradito che gli avrebbe offerto un biennale. La parola è stata onorata anche grazie all’intervento di José Mourinho.