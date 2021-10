Inter, Dzeko: “Sette gol in 7 partite? Mi hanno preso per questo”

Il bosniaco ha segnato al primo pallone toccato, poi si è procurato il rigore della vittoria contro il Sassuolo

Il suo gol, arrivato dopo soltanto 33 secondi dal suo ingresso in campo, è il gol più veloce segnato da un subentrato in Serie A da quello realizzato da Alvaro Morata (33'') contro la Fiorentina lo scorso aprile. Una rete che ha cambiato l'inerzia del match, dando ai nerazzurri la forza di prendere in pugno il gioco, di mettere in mostra forza e personalità. Lo stesso Dzeko poi si procura il rigore della vittoria, quello trasformato da Lautaro. E sul finire di gara trova il 3-1, annullato per offside. Una partita totale di Edin che ai microfoni di Sky Sport racconta così: "Ho fatto tanti gol ma forse non mi è mai capitato di segnare al primo pallone toccato. Abbiamo tanto carattere e si è visto anche oggi. Purtroppo però prendiamo sempre la strada più difficile, subendo gol. Ma non si può sempre giocare bene, anche oggi abbiamo affrontato un avversario difficile e alla fine conta il risultato".