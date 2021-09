Inter, Dzeko: “Vinto a Firenze con una prova da grande squadra”

Il commento dell'attaccante nerazzurro dopo il successo di Firenze

Nessuno più all'Inter rimpiange Lukaku con il super Edin Dzeko che svetta e segna ancora. Il suo colpo di testa, nel cuore dell'area della Fiorentina, ha dato all'Inter il gol del sorpasso in un match complicato, che i padroni di casa avevano tra le mani e che l'Inter è stata brava a ribaltare. Quarto gol in cinque presenze in Serie A con l'Inter per l'attaccante bosniaco che, ai microfoni di DAZN, ha raccontato la gioia per il gol e per la vittoria: "Per me tutti i gol sono importanti, sicuramente quando è decisivo come oggi è ancora più importante. La vittoria di oggi è una vittoria da grande squadra e noi siamo una grande squadra".