Inter e Juventus attente, offerta da 50 milioni dall’Inghilterra per Chiesa

Nonostante le ultime uscite non siano state brillantissime, Federico Chiesa rimane un obiettivo di tante squadre europee. In Italia Juventus e Inter sono le società che più hanno mostrato interesse all’ala classe 1997.

IL MANCHESTER UNITED SU CHIESA

Chiesa però non fa gola solo alle due big italiane. Secondo quanto riportato dal Daily Mail anche in Inghilterra non mancano gli ammiratori del giovane italiano. Finora in stagione Chiesa ha messo a segno 6 gol in 27 partite di campionato, ma la sua versatilità lo rendono uno dei prospetti più interessanti del nostro campionato. Il quotidiano inglese parla di un’offerta da 50 milioni da parte del Manchester United che vuole proseguire il progetto “linea verde” che ora sta finalmente dando i suoi frutti. Il club è ad un passo dalla Champions League e proprio la qualificazione potrebbe portare nelle casse dei Red Devils gli introiti necessari per strappare a Iachini il talento Viola.