Inter è mal di testa: quarta partita senza vittoria e col Genoa è 0-0

Nerazzurri ancora a secco di gol

Dopo il Milan stecca anche l'Inter che sul terreno del Genoa pareggia 0-0. Punti lasciati per strada importanti per lo scudetto ma la squadra rossoblu' non ha mollato mai giocando con tanta intensità. L'Inter ha provato in tutti i modi a fare gol ma è mancata la lucidità sottoporta. La squadra di Inzaghi fa la partita ma si scontra con un avversario molto attento ed organizzato. Nel primo tempo Melegoni mette paura ad Handanovic. Nella ripresa D’Ambrosio colpisce la traversa dagli sviluppi di un angolo. Nel finale una chance per Lautaro ben contrastato da Ostigard. Finisce 0-0, Inter sempre a -2 dal Milan ma con una gara in meno. Genoa a 17.