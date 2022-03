Inter e Milan, addio San Siro: ipotesi “trasloco” a Sesto San Giovanni. Sindaco Sala replica sui social

Possibili novità per i club di Milano

Da quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport, che riporta anche in prima pagina la notizia, le lungaggini burocratiche sembrano aver disilluso le due società, per nulla disposte a spendere altri milioni in studi di fattibilità che non assicurerebbero certezze. In tal senso, lo scenario che si profila è quello in cui Inter e Milan potrebbero optare per il trasloco nel comune di Sesto San Giovanni, nell'area dove un tempo sorgevano le acciaierie Falck. Al momento non si registrano contatti col sindaco, ma questa possibilità è da tenere in considerazione. Per il Comune di Milano si tratterebbe di un duro colpo con il 'Meazza' che resterebbe dunque vuoto e non riqualificato.