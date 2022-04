Inter, è un Toro scatenato a caccia di record

L'attaccante di Inzaghi è tornato a far gol con regolarità

L'Inter ha ripreso la marcia che aveva lo scorso anno e forse grazie alla vena realizzativa di Lautaro che segnato il quarto gol in tre partite dopo un mese e passa di stecche ed errori. Il derby col Milan in Coppa Italia ha riacceso l'argentino anche ieri decisivo contro la Roma. Imperioso lo stacco di testa del 3-0, undicesimo gol nerazzurro nato da calcio d’angolo. Il Toro scatenato ha messo a segno 20 gol in stagione in tutte le competizioni. Già più dei 19 dell’anno dello scudetto, passato per fratello minore di Lukaku. È, comunque, la seconda volta che il Toro si arrampica a queste altezze, visto che nel 2019-20, primo anno contiano, aveva toccato quota 21: non è difficile pensare che in queste ultime cinque di campionato più la finale di Coppa Italia arriverà il sorpasso. Lautaro adesso può superare il massimo in nerazzurro: al primo anno di Conte arrivò a 21. Basta poco insomma per raggiungere e battere il record.