Inter, ecco il nuovo logo: “Il mio nome è la mia storia”

Il conto alla rovescia è terminato, l’Inter svela finalmente in modo ufficiale il suo nuovo logo. Ecco sui social le immagini e il filmato di lancio per quello che è diventato a tutti gli effetti il nuovo stemma nerazzurro. “Il mio nome è la mia storia”, si legge in un primo post su Twitter.

E ancora: “I M FC Internazionale Milano. Ciò che sono oggi è frutto di ciò che sono sempre stata. Aperta al mondo, radicata in una città”.

Il tutto accompagnato da un filmato che rappresente l’ambiente nerazzurro, dalla prima squadra ai giovani, fino alla città di Milano.