Inter, emesso bond da 415 milioni per rifinanziare il debito

Novità in casa nerazzurra

La media company che gestisce attività media, broadcast e sponsorizzazioni di Fc Internazionale Spa, ha reso noto in queste ore il lancio di un nuovo bond da 415 milioni di euro. La notizia era nell'aria da tempo, ma ora è anche ufficiale e servirà al club per rimborsare i crediti legati ai due vecchi finanziamenti in scadenza 2022 e ricavare anche un margine operativo per la stagione. Nella nota, Inter Media and Communication dà aggiornamenti sullo stato dei conti del club confermando ricavi stabili, e gli introti in crescita per le sponsorizzazioni, in particolare quelli legati allo sponsor di maglia per cui sono previsti incassi per 120 milioni di euro fino a fine 2025.