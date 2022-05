Inter-Empoli, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18:45

Inter-Empoli si gioca oggi, venerdì 6 maggio 2022 alle ore 18:45 per l'anticipo della 36esima giornata di Serie A. I nerazzurri cercano i tre punti a San Siro per mettere pressione al Milan nella lotta scudetto. Per la formazione di Inzaghi un impegno molto importante che arriva a pochi giorni dalla finalissimi di Coppa Italia contro la Juventus.

Sarà possibile seguire Inter-Empoli in diretta TV esclusiva su DAZN, tramite una moderna Smart TV, scaricando la relativa app, o su console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o su un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.