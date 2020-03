Inter, Eriksen incoraggia i tifosi: “Restiamo uniti oggi e sempre”

Il calcio si ferma di fronte all’emergenza che ha colpito l’Italia e il mondo. In questo week end il mondo del pallone è costretto a osservare importanti misure di prevenzione contro il Coronavirus. Scelte che hanno colpito anche Christian Eriksen, costretto alla quarantena come i compagni dopo la positività di Daniele Rugani, avversario in Juventus-Inter. Il centrocampista danese ha affidato ai social i suoi pensieri, dedicando un incoraggiamento ai tanti appassionati: “Oggi e sempre uniti come una squadra”. Un messaggio forte in un momento particolarmente critico.