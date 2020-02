Inter, Eriksen predica calma: “Bello essere in testa, ma il campionato è ancora lungo”

Una rocambolesca vittoria per 4-2 nel derby con il Milan ha permesso all’Inter di agganciare in testa alla classifica la Juventus. Un succcesso che, ai microfoni di TV2, è stato così commentato da Chrisitian Eriksen:”E’ bello avere gli stessi punti della Juventus, ma il campionato è lungo e mancano ancora tante partite. Il derby? C’era una grande atmosfera, i tifosi ci hanno spinto fin da prima della partita: in Italia ti bussano sulle fiancate del pullman mentre ti dirigi allo stadio, mentre in Inghilterra queste cose non vengono permesse”.

INTER, YOUNG EUFORICO: “EMOZIONE INCREDIBILE VINCERE IL DERBY COSI'”