Inter, Eriksen: “Sul gol è stato bravo Lukaku a darmi la palla, lo ringrazio…”

Danese ancora protagonista

L'Inter vince contro il Crotone e il merito è soprattutto di Eriksen. Il danese in campo da meno di 4 minuti, ha aperto il match e di fatto ha dato i tre punti ai nerazzurri, prima del raddoppio di Hakimi. Nel post-partita ha raccontato la vittoria dello 'Scida' a Sky Sport e Inter TV: "Sì, è vero, è un gol pesante perché ci avvicina alla vittoria finale, ma non è ancora ufficiale. Se sarà questo quello decisivo, ovviamente sarà il più importante della stagione. Tutte le reti sono importanti, ma quello che ti porta lì, al traguardo, è più speciale".

"Questa è stata una stagione lunga e impegnativa, con partite sempre dure e toste, come quella di oggi. Squadre che non ti concedono molto, ma noi abbiamo sempre lavorato per creare occasioni da gol. Oggi sono entrato a partita in corso e quando subentri vuoi incidere, vuoi dare una scossa. Sono felice di esserci riuscito".