Inter esagerata: Eriksen show, Lautaro e Lukaku super. Il Benevento crolla 4-0

L’Inter tiene il ritmo. Dopo le vittorie di Milan e Juventus, rispettivamente contro Bologna e Sampdoria, i nerazzurri asfaltano senza grossi problemi il Benevento e conseguono due obiettivi, restando in scia ai rossoneri e tenendosi alle spalle i bianconeri. Serata negativa per i campani di Pippo Inzaghi, che possono comunque consolarsi con la classifica.

IL MATCH

Bastano sei minuti per rompere l’equilibrio. Una punizione pericolosa di Eriksen trova una deviazione e l’Inter è in vantaggio. I nerazzurri sprecano diverse chance nel primo tempo, specialmente con Lautaro, mentre il Benevento recrimina inizialmente per un contatto tra Lapadula e Ranocchia ritenuto fuori area dal Var. Nella ripresa dilagano gli uomini dello squalificato Antonio Conte. Lautaro controlla in area e batte sul primo palo Montipò. Il portiere del Benevento poi combina un pasticcio rinviando addosso agli attaccanti avversari: Lukaku non perdona e fa 3-0. Poi il belga concede la doppietta, ben assistito da Sanchez. L’Inter vola e torna a ridosso del Milan.