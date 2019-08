Inter, esordio da sogno: 4-0 al Lecce e Lukaku va già in gol

Da San Siro arrivano quattro squilli chiari e distinti. L’Inter di Antonio Conte esordisce alla grande superando con un netto 4-0 il Lecce. Troppo evidente la differenza tecnica e fisica tra i nerazzurri ed i giallorossi. I padroni di casa controllano la gara fin dalle prime battute, rischiando poco e creando tanto. Sensi sfiora il gol in due occasioni, mentre Handanovic si fa trovare pronto sulla conclusione di Tachsidis. Al 21′ si sblocca l’incontro con una conclusione perfetta di Brozovic su assist di Asamoah. Passano tre minuti ed arriva il raddoppio dell’Inter con Sensi che di destro piazza la sfera sul secondo palo. Nella ripresa c’è gloria anche per Lukaku che all’esordio in Italia trova il gol complice anche una respinta imperfetta di Gabriel sul tiro da fuori area di Lautaro. Al 76′ si fa espellere Farias ed otto minuti dopo arriva il poker dell’Inter con una prodezza di Candreva che calcia da lontano e la piazza sotto l’incrocio dei pali. Non poteva esserci partenza migliore per la squadra di Conte. Il messaggio a Juventus e Napoli è arrivato forte e chiaro.