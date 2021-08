Inter, esplode la rabbia degli ultrà: imbrattato murales di Lukaku

Il belga ha lasciato Milano per recarsi a Londra dove giocherà con il Chelsea

E' già a Londra Romelu Lukaku che si è messo alla spalle l'avventura con l' Inter. Il futuro per il belga è nuovamente il Chelsea , ma questa sua partenza ha fatto scatenare i tifosi nerazzurri che sono molto delusi. Sfogo che è stato manifestato prima con uno striscione e oggi con la vernice visto che è stato imbrattato a San Siro il murales raffigurante l'ex bomber nerazzurro. Questo il comunicato sui social della Curva Nord zoccolo duro del tifo interista.

L'URLO DELLA NORD - 'L'urlo della Nord', nel quale non risparmia Lukaku per aver accettato la corte dei Blues: "Lavori in corso...