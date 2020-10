Inter, Eto’o: “Tecnici bravi come Mourinho non ce ne sono. Vinse nel club più grande d’Italia”

Samuel Eto’o è nella storia dell’Inter per essere stato uno dei giocatori nerazzurri protagonisti di quel magico 2010 che portò alla conquista del Triplete. A distanza di dieci anni il camerunense non dimentica quella grande stagione 2010-11 a livello realizzativo. Poi in estate arrivò lo “scellerato” trasferimento all’Anzhi, che lo rese al momento il giocatore più pagato al mondo, ma segnò l’inizio della fase discendente della carriera, con esperienze non memorabili al Chelsea, all’Everton e alla Sampdoria, prima della Turchia e il Qatar. Eto’o ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito russo Sport24.ru, dove ha parlato della squadra nerazzurra ma prima ha esaltato il Qatar. “Il mio ultimo club è stato il Qatar SK. Quindi ho deciso di restare qui. Il Qatar è fantastico ed è un posto molto sicuro. Questo è un paese in cui puoi assolutamente vivere. Buon cibo, sicurezza, clima, grandi spiagge, bella gente”. Poi quando gli viene chiesto di Mourinho, Eto’o risponde così: “Mourinho è un allenatore speciale. Non ce ne sono più come lui. Pertanto, si chiama ‘Special One’. Assolutamente meritato. L’Inter è il club più grande d’Italia. È logico che in un club del genere Mourinho abbia vinto la Champions League”.