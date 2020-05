Inter, fedeltà Eriksen: “Qui per giocare con regolarità. Il mio ruolo? Ecco dove preferisco giocare…”

Stava iniziando ad entrare nei meccanismi di squadra, poi l’emergenza coronavirus ne ha stoppato il percorso di inserimento. Christian Eriksen parla di Inter e del suo futuro a tinte nerazzurra ai microfoni di Dr. Sporten.

INTER – “Io via dall’Inter? No. Sono nel miglior club della Serie A e il mio prossimo obiettivo è quello di giocare con costanza e sempre pià spesso”. E sulla quarantena: “In questi mesi mi sono allenato da solo o attraverso Zoom con la squadra. Faccio cyclette, pilates e forza, ma io amo giocare con la palla. Quello è il calcio e quella deve essere la mia più grande motivazione: non vedo l’ora di tornare in campo”. E sul futuro e il ruolo nell’undici di Antonio Conte, Eriksen ha aggiunto: “Io trequartista? Mi vedo nel vivo del gioco. Dove c’è la palla voglio esserci anche io…”.