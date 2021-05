Inter, festa senza fine: Udinese strapazzata 5-1 nell’ultima giornata

I nerazzurri concludono il campionato con 91 punti

La festa dell' Inter non si ferma. Archiviata la sconfitta in casa della Juventus, i nerazzurri tornano a sorridere strapazzando in casa l'Udinese. Mai in discussione l'affermazione della squadra di Antonio Conte, che conclude così il suo campionato con 91 punti. Si tratta del secondo miglior risultato nella storia del club.

Si intuisce presto che sarà una domenica di sofferenza per i tifosi friulani. Al 7' scambio tra Lautaro e Young, con quest'ultimo che salta il portiere Musso con un pallonetto in uscita. I bianconeri non reagiscono. Al 38' esce Sensi per infortunio, ma l'Inter ritrova il sorriso con Eriksen, che su punizione raddoppia, complice anche la deviazione di Okaka. L'Udinese esce definitivamente dal campo. Nella ripresa è dominio nerazzurro. Musso si esalta su Lautaro ed Eriksen, ma non può nulla al 57'. Hakimi si procura un rigore e cede a Lautaro l'esecuzione, con l'argentino impeccabile dal dischetto. Al 64' fa festa anche Perisic con una conclusione a giro. Passano otto minuti e arriva il quinto gol, stavolta firmato da Lukaku con un pizzico di fortuna. Al 79' l'Udinese beneficia di un calcio di rigore per fallo di mano di Eriksen e Pereyra segna il gol della bandiera.