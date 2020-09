Inter-Fiorentina diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Inter-Fiorentina si gioca questa sera sabato 26 settembre alle 20.45 per la seconda giornata di Serie A. Dopo aver saltato il debutto in campionato, la squadra nerazzurra affronta quello che sarà il suo primo vero match di stagione in Italia. La Viola, invece, arriva dal successo alla prima uscita ottenuto contro il Torino. Ci si attende una gara interessante a San Siro con tanto di pubblico vista la possibilità di far entrare fino a 1000 persone allo stadio.

Inter-Fiorentina, le probabili formazioni

Non ci dovrebbero essere sorprese di formazione in entrambe le squadre. L’Inter si affida ad Handanovic in porta, D’Ambrosio, Bastoni e Kolarov in difesa. Hakimi e Perisic sulle corsie, con il croato favorito su Ashley Young. In mezzo Barella e Gagliardini con Brozovic inizialmente in panchina. In avanti nessun dubbio con Eriksen che dovrebbe agire alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez. La Fiorentina si affida, invece, a Dragowski, Milenkovic, Ceccherini e Caceres in difesa. Duncan e Amrabata in mezzo al campo con Chiesa e l’ex Biraghi sugli esterni. Castrovilli supporterà Ribery e Kouamé.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; R. Lukaku, Lautaro Martinez.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Duncan, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

L’anticipo serale della 2^ giornata di Serie A, Inter-Fiorentina sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN. Sarà l’emittente a far vedere la partita ai tifosi italiano che potranno seguire l’evento anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori, collegandoli ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La sfida fra i nerazzurri e i viola sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Ovviamente, gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno vedere la gara anche in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La sfida tra Inter-Fiorentina potrà essere seguita in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

L’EX DI CR7 INFIAMMA IL WEB