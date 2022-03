Inter-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18 il match di San Siro

Redazione ITASportPress

Inter-Fiorentina si giocherà oggi sabato 19 marzo per la giornata numero 30 di Serie A. A San Siro i nerazzurri di Inzaghi ospitano i Viola di Vincenzo Italiano.

Inter-Fiorentina, le formazioni

Tra assenze e acciacchi vari, Inter e Fiorentina potrebbero schierarsi con i seguenti calciatori dal primo minuto:

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martínez.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Piatek, Gonzalez.

Dove vedere la partita

Inter-Fiorentina si disputerà sabato 19 marzo 2022 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, valida per la 30^ giornata di Serie A, è in programma alle ore 18.00.

L'anticipo Inter-Fiorentina sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per chi preferisse lo streaming, sarà sempre DAZN a trasmetterlo. Sarà possibile vedere Inter-Fiorentina in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, e sul proprio personal computer o notebook.Nel primo caso bisognerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la partita dal palinsesto. Nel secondo, invece, sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma e individuare il match fra i tanti in programmazione.