Inter-Fiorentina streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Inter-Fiorentina si gioca questa sera mercoledì 22 luglio alle 21.45. La gara è valida per la 35^ giornata di Serie A. Nerazzurri contro Viola per una sfida speciale che potrebbe riportare la squadra di casa in seconda posizione. Obiettivi diversi ma stessa voglia di fare punti. La squadra ospite, allenata da Beppe Iachini, non vorrà certamente fare da comparsa a San Siro.

Inter-Fiorentina, le probabili formazioni

Possibile qualche novità di formazione per l’Inter di Antonio Conte. Handanovic tra i pali. Skriniar, de Vrij e Godin in difesa. Barella e Brozovic in mezzo al campo. Moses e Biraghi sulle corsie al posto di Candreva e Young. Dubbio Eriksen come trequartisa con Borja Valero favorito sul danese. In avanti Sanchez sicuro della maglia da titolare. Lukaku potrebbe tornare a giocare dopo i problemi fisici e prendere il posto di Lautaro Martinez. Per la Fiorentina sarà 3-5-2. Terracciano in porta, Milenkovic, Pezzella e Caceres in difesa. Chiesa e Dalbert sulle corsie laterali. Ghezzal, Pulgar e Castrovilli in mezzo al campo. Ribery in appoggio di Cutrone.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Moses, Barella, Brozovic, Biraghi; Borja Valero; R. Lukaku, Sanchez

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Inter-Fiorentina si giocherà, come detto, questa sera mercoledì 22 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico di San Siro. Calcio d’inizio previsto per le 21.45. Per vedere la partita tra nerazzurri e viola ci si dovrà collegare a Sky per seguire in diretta tv il match. La sfida Inter-Fiorentina sarà trasmessa sui canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite, al numero 472 e 482 del digitale terrestre, su Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, al numero 473 e 483 del digitale terrestre e su Sky Sport al numero 252 del satellite. Gli abbonati Sky potranno seguire Inter-Fiorentina in diretta streaming attraverso Sky Go. La partita sarà visibile anche su dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito della piattaforma.

