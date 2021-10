Inter, fondo Pif vuole rilevare il club: offerta da 1 miliardo

Indiscrezione sul possibile cambio di proprietà del club nerazzurro

Redazione ITASportPress

Una nuova proprietà per l'Inter. Questa l'indiscrezione che arriva da Libero. Da quanto si apprende, Mohammed bin Salman non si ferma al Newcastle. Dopo aver acquistato il club inglese per 350 milioni di euro, il principe ereditario della famiglia reale dell'Arabia Saudita vorrebbe comprare la società nerazzura di Serie A.

Tra le parti, ci sarebbe stato un incontro a Milano alcune settimane fa, nel mese di settembre, in occasione della partita di Champions League persa contro il Real Madrid. Il quotidiano Libero spiega come in ambienti finanziari si parli anche di un accordo trovato: la famiglia Zhang sarebbe pronta a cedere il club nerazzurro al fondo sovrano PIF (Public Investment Fund) a fronte di un'offerta da un miliardo di euro.

Da capire quanto di vero ci sia in tale indiscrezione ma non sarebbe certo la prima volta che, dopo i problemi finanziari dovuti alla pandemia di Covid-19, l'Inter torni in auge in discorsi su un possibile cambio di proprietà.