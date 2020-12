Inter fuori dall’Europa, la Curva Nord si schiera: “A fianco della squadra”

Il giorno dopo l’eliminazione dall’Europa lascia strascichi pesanti tra i tifosi dell’Inter. La delusione è stata enorme e sui social inizia anche a serpeggiare sempre di più il malcontento nei confronti di Antonio Conte. Il tecnico ha fallito il primo grande obiettivo, salutando in un colpo solo la Champions e anche quell’Europa League che un anno fa aveva regalato grandi soddisfazioni fino alla finale persa di un soffio contro il Siviglia.

POSIZIONE

Tra le tanti voci che si sono levate spicca il comunicato della Curva Nord interista. Il tifo organizzato nerazzurro ha preso posizione emanando un comunicato: “L’eliminazione dalla Champions League brucia. Fa male, malissimo. Questo sia chiaro. Nuovamente l’Inter non è riuscita a raggiungere quello che il suo blasone imporrebbe d’ufficio. Ma non prendiamoci per il culo. Non era questo l’obiettivo. I conti facciamoli alla fine. Quindi consigliamo a tutti gli interisti di finirla con la triste consuetudine di inutili piagnistei. Concentriamoci piuttosto sulla reale dimensione di questa Inter. Pensiamo al campionato. Pensiamo positivo. Diamo fiducia alla squadra ed alla società. Questo è il nostro compito. Siamo tifosi, non siamo opinionisti. Noi siamo incondizionato amore. Fine. Poi tireremo, giustamente, le somme. Avanti Interisti. Avanti Curva Nord”. Dunque, per il momento, tutti ancora a fianco di Conte per il bene dell’Inter.