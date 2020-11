Inter, Gagliardini: “Bombardati da tutte le parti, non potevamo sbagliare”

L’Inter torna a ruggire. Il 3-0 rifilato al Sassuolo sa tanto di rivincita dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid. Tra i nerazzurri spicca Roberto Gagliardini, autore della rete del 3-0. Il centrocampista ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Oggi non potevamo sbagliare, l’abbiamo affrontata con l’atteggiamento giusto rispettando il Sassuolo e mettendo in campo ciò che avevamo provato. Ci bombardano da tutte le parti, c’era poco da dire. L’abbiamo preparata bene, giocando con partite così ravvicinate bisogna concentrarsi sul campo. Abbiamo creato e realizzato le occasioni avute, giocando da squadra. Ci ha dato una mano, giocando a tre abbiamo coperto meglio il campo. Conoscevamo già il modulo, non c’è stato bisogno di troppo tempo per entrare nei meccanismi. Siamo riusciti a fare pressing in una zona precisa, mentre altre volte pressavamo a tutto campo e così l’abbiamo affrontata nel migliore dei modi”.