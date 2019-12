Inter, Gagliardini: “Gruppo fantastico, possiamo fare qualcosa di importante…”

Tutto facile per l’Inter, che, a San Siro, ha superato per 4-0 il Genoa nell’anticipo delle 18 della diciassettesima giornata di Serie A. Tra i protagonisti della gara Roberto Gagliardini, autore della seconda rete dei nerazzurri. Queste le sue parole al termine del match: “Al di là di ogni più rosea previsione? Forse avremmo dovuto passare il girone in Champions, questo per noi è un rammarico, visto che avevamo le possibilità per passare il turno. Adesso, però, è un capitolo chiuso. La mia prestazione? Sono contento, venivo da un periodo un po’ sfortunato a causa degli infortuni, voglio continuare così. Il gruppo è una delle nostre qualità, quest’anno c’è grande sintonia tra tutti: questo ci dà qualcosa in più. Abbiamo la convinzione di poter fare qualcosa di importante, nessuno ci ha mai messo sotto. Il rigore? Quello di Lukaku è stato un bel gesto, poi fortunatamente Esposito ha anche segnato”.