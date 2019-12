Inter-Genoa, le formazioni ufficiali

La giornata di Serie A procede, dopo il successo dell’Udinese sul Cagliari per 2-1, con la partita di San Siro delle ore 18 fra Inter e Genoa. Per i nerazzurri l’obiettivo è vincere, nonostante le tante assenze in mezzo al campo, per tornare a pari punti in vetta al campionato insieme alla Juventus, che ha trionfato 2-1 mercoledì nell’anticipo contro la Sampdoria. Il Genoa viene dal derby perso contro la Samp, il morale è molto basso, la situazione in classifica è critica: con Thiago Motta le cose non sono migliorate, penultimo posto e dunque piena zona retrocessione.

Nell’Inter, complici le squalifiche di Brozovic e Lautaro Martinez, mister Conte schiera Gagliardini e Sebastiano Esposito (classe 2001) al fianco di Lukaku. Per il giovanissimo è la prima partita dal 1′ nella nostra Serie A. Nel Genoa Jagiello a centrocampo, Agudelo trequartista dietro a Sanabria-Pinamonti.

Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Borja Valero, Gagliardini, Biraghi; Esposito, Lukaku. All. Conte

GENOA (4-3-1-2): Radu; Ghiglione, Biraschi, Romero, Criscito; Jagiello, Radovanovic, Cassata; Agudelo; Sanabria, Pinamonti. All. Thiago Motta