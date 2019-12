Inter-Genoa streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 21 dicembre

Inter-Genoa, si gioca oggi sabato 21 dicembre alle 18,00 il match valido per la 17^ giornata di Serie A. Padroni di casa che cercano conferme in campionato con la speranza di agganciare nuovamente la Juventus in vetta alla classifica. Ospiti che hanno bisogno di punti salvezza.

Inter-Genoa, le probabili formazioni – Inter con molte assenze. Conte deve fare a meno degli squalificati Brozovic e Lautaro Martinez. Ecco la chance in attacco per Esposito. Agoumé potrebbe partire titolare. In mezzo Borja Valero e Vecino in regia. In difesa solito pacchetto davanti ad Handanovic con Godin in vantaggio su Bastoni. Gli ospiti rispondono con l’ex Pinamonti in attacco. Radu in porta e difesa a tre con Biraschi, Romero e Criscito. Schone e Radovanovic in regia.

Inter-Genoa streaming e diretta tv – Il match Inter-Genoa sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky nello specifico si potrà vedere la gara sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre e su Sky Sport al numero 251 del satellite. Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.