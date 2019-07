Inter, Godin: “Conte come Simeone. Mi voleva anche la Juventus, ma…”

Giocherà, forse, in amichevole contro il Paris Saint-Germain la sua prima gara in nerazzurro, Diego Godin, centrale dell’Inter, è carico in vista della prossima stagione. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’uruguaiano ha raccontato le sue prime impressioni sulla nuova squadra e il nuovo mister rivelando anche un retroscena di mercato che riguarda…la Juventus.

ALL’INTER – “Conte? Mi ricorda moltissimo Simeone. Vivono il calcio con la stessa passione, sono attenti ai dettagli, tirano fuori il massimo dai ragazzi che allenano. Conte in particolare mi sembra un tipo molto concreto: sa quel che vuole, va dritto al punto, per un giocatore è l’ideale”. “Vincere in Italia e battere la Juventus? L’obiettivo dell’Inter è la vittoria, questo mi è stato spiegato nei giorni della trattativa. Quello della Juventus è stato un monologo, negli ultimi tempi. Serve lavoro e ambizione, per provare a batterli”. “Altra finale di Champions? Lo vorrei, mi piacerebbe. Conosco bene il cammino, so che è molto difficile. Però è un sogno che tengo ben presente”.

MERCATO – L’Inter si è fatta viva per prima e nettamente con più decisione rispetto ad altri club. Mi hanno illustrato il progetto: è ambizioso, come me. E mi piaceva l’idea di farne parte e di poter aiutare l’Inter a realizzarlo. Se c’era anche la Juventus? Sì, un anno fa c’era stata la Juve, il Manchester United, in passato pure il City. Ma in quel momento avevo un contratto in vigore con l’Atletico, non pensavo di andar via. Stavolta è stato differente, ero in scadenza. Ma posso dire che nessun club mi aveva convinto come è riuscita a fare l’Inter”.