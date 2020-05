Inter, Godin: “Juve prima non a caso. Che fatica contro Gervinho e Kulusevski!”

La prima stagione in Italia non è stata semplice, ma Diego Godin è un guerriero abituato a non gettare la spugna. Il difensore uruguaiano è arrivato all’Inter con il sogno di interrompere il dominio della Juventus, anche se al momento dello stop i nerazzurri pagavano ben 9 punti di ritardo dalla vetta occupata dai rivali bianconeri. L’ex Atletico Madrid ha spiegato cosa rende Juve e Lazio superiori all’Inter finora. Queste le sue parole ai canali della federazione uruguaiana: “La Juventus è prima non a caso perché nei momenti decisivi non sbaglia mai contando su una rosa unica. Quando la gara ha una particolare importanza, è difficile che perda, anzi quasi sempre finisce che vince e con autorità. La Lazio va avanti con lo stesso gruppo da anni, migliorandolo nel tempo e creando così un gruppo molto unito. Giocano in modo spettacolare, segnano e vincono grazie a giocatori davvero impressionanti. Sono sicuro che lotterà con noi per il titolo. Noi siamo terzi con una gara da recuperare, perciò da qui alla fine ogni partita sarà una finale”.

AVVERSARI – Poi Godin si sofferma sugli avversari trovati lungo il suo cammino. Quale tra questi è il più insidioso? “Il Parma è una squadra che ci ha messo in grande difficoltà. Gervinho è praticamente incontenibile, mentre Kulusevski ha mostrato grande tecnica e forti capacità da box to box. I grandi attaccanti poi li conosciamo: Ronaldo, Messi, Neymar. Ai tempi del Bilbao ricordo Llorente: altissimo e difficile da marcare nei calci da fermo”.