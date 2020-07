Inter, Godin non si arrende: “Juve lontana, ma se noi vinciamo sempre…”

L’Inter vince sul Torino grazie anche alla rete di Diego Godin. Il difensore uruguaiano torna a sorridere e lancia la rimonta dei nerazzurri in campo e in classifica. La squadra milanese è attualmente al secondo posto in classifica in coabitazione con la Lazio.

LE PAROLE DI GODIN

Diego Godin analizza la prestazione dell’Inter ai microfoni di Sky Sport: “Quando siamo in un momento di difficoltà è importante vincere in qualche modo. La partita è iniziata in un modo che non ci aspettavamo. Non guardiamo indietro con i rimpianti, ma solo per imparare e fare sana autocritica. Abbiamo l’opportunità di rimanere secondi, faremo di tutto per difendere questa posizione. Ora dobbiamo pensare di vincere ogni partita anche per avvicinarci alla Juventus. Pensiamo gara dopo gara e poi si vedrà”.