Inter, Godin out per infortunio: ecco quando potrebbe tornare

In casa Inter è già tempo di fare i conti con i primi infortuni. Il neo arrivato Diego Godin si è infortunato alla coscia.

Brutte notizie quindi per Antonio Conte che non lo avrà a disposizione per le prossime amichevoli e, soprattutto, per la prima giornata di campionato contro il Lecce. L’infortunio non dovrebbe essere particolarmente grave, anzi i nerazzurri sperano di averlo a disposizione per la seconda gara di Serie A quando l’Inter andrà in trasferta a Cagliari alla Sardegna Arena. Il problema muscolare dovrebbe tenerlo lontano dai campi per quasi tre settimane. Di fondamentale importanza, ora, la tenuta di de Vrij e di Skriniar.