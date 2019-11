Inter, Godin: “Scudetto? Dura battere la Juventus…”

Ottimo avvio di stagione dell’Inter, che in campionato insegue ad un solo punto di distanza la Juventus capolista. Del momento dei nerazzurri, a SportMediaset, ha parlato il difensore Diego Godin.

CAMPIONATO – “La Juventus da anni vince campionati su campionati con un’incredibile facilità, questo dimostra la loro superiorità in A. Noi stiamo lottando, ma ci manca ancora tantissimo. Dobbiamo giocare ogni partita come se fosse una finale, mentre i bianconeri hanno un ventaglio più ampio di calciatori: se non riescono come squadra, vincono grazie alle giocate dei singoli. Noi invece dipendiamo dalla squadra: tutto deve funzionare al meglio”.

CHAMPIONS – “E’ molto dura, abbiamo due avversari forti davanti e due partite difficile da affrontare. Dipende però solamente da noi: se vinciamo entrambe le gare, passiamo il turno”.

MODULO – “Io ho sempre giocato con la difesa a quattro, a tre bisogna essere più aggressivi e cerchiamo di stare più alti. E’ un sistema diverso, ma io cerco di adattarmi alle richieste del mister”.