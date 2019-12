Inter, Godin soddisfatto: “Buon punto, il campionato è lunghissimo”

L’Inter si ferma contro la Roma. Il difensore nerazzurro Diego Godin commenta la gara ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto un’ottima partita, tentando di vincere lottando. Abbiamo provato a vincere, non ci siamo riusciti, ma il cammino è lungo. L’avversario era forte e ci sta il pareggio. Occasione persa? Il campionato è lunghissimo. Abbiamo provato a vincere la partita, ma se anche finissimo dietro sarebbe solo per un punto. E’ un buon punto. Siamo stati bravi a non far tirare in porta la Roma. In generale vedo spirito positivo e la mentalità giusta”.