Inter, Godin versi l’addio: in pole c’è un inglese

Nonostante lo stop forzato non si placano le voci di mercato. Secondo molti addetti ai lavori sarà un mercato al ribasso visto il momento economico che tutte le squadre devono affrontare. I mancati ingressi dei diritti TV sono un danno piuttosto grande alle casse delle società e anche i top club hanno dovuto tagliare gli ingaggi ai giocatori.

GODIN-MANCHESTER – Prima di fare movimenti in entrata l’Inter in estate penserà a snellire rosa e monte ingaggi. Lautaro Martinez non è il solo ad essere in partenza dalla pinetina. Insieme a lui ci sarebbe infatti Diego Godin, difensore uruguaiano corteggiato dal Manchester United. Secondo quanto riporta TuttoSport la squadra inglese sarebbe in pole per acquistare il difensore ex Atletico. I Red Devils non sono però gli unici pretendenti in Inghilterra. Secondo le indiscrezioni sul difensore ci sarebbe anche il Tottenham di José Mourinho.