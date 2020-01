Inter, hai il miglior Lukaku: battuto un record con i nerazzurri

Un’altra doppietta. Romelu Lukaku è scatenato e non sembra volersi fermare. L’attaccante belga sta vivendo un momento magico con la maglia dell’Inter. In questa prima parte di stagione ha già realizzato 14 reti. Un numero non banale: infatti dal 2012/13 ad oggi, Lukaku non aveva mai segnato così tanto. L’ultima volta in cui aveva toccato un simile livello era ai tempi dell’Everton nel 2015/16, arrivando a quota 13. Poi nelle ultime stagioni, Romelu ha sempre realizzato 10 reti. Ma all’Inter sembra essersi davvero sbloccato, segnando e lanciando in gol i compagni. Antonio Conte ha un motivo in più per sorridere.