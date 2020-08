Inter, Handanovic e la prima finale da capitano: “Orgoglioso di essere qua”

La finale di Europa League sarà un match speciale per l’Inter, ma anche e soprattutto per Samir Handanovic. Il portierone nerazzurro è alla prima finale da giocatore dell’Inter, un giusto premio ad una carriera straordinaria.

PARLA HANDANOVIC

In conferenza stampa lo sloveno si è espresso così riguardo la partita di venerdì: “Quando sono arrivato ho sempre puntato a giocarmi i trofei. Finalmente possiamo lottare per qualcosa di importante, questo deve essere un punto di partenza, deve diventare un’abitudine come 10-15 anni fa. L’Inter giocava sempre per Scudetto e coppe. Adesso siamo arrivati al punto dove ci possiamo giocare qualcosa di importante. Sono orgoglioso di essere oggi qua. Fin dal primo giorno volevo vincere. Stiamo bene insieme come gruppo. Anche le vittoria ci aiutano a crescere e ci danno consapevolezza. Vogliamo correggere errori e siamo migliorati tanto. C’è la voglia di sacrificarci, sappiamo vincere le partite adesso e le capiamo. In questo abbiamo fatto passi avanti. Da inizio anno il gruppo è forte, solido e compatto”.