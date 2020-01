Inter, Handanovic è una saracinesca: parato il 30% dei rigori

Ieri sera ha ridato speranza e vita a un San Siro improvvisamente ammutolito di fronte alla decisione di assegnare il rigore a favore dell’Atalanta. Ma quando Luis Muriel ha calciato per mandare in vantaggio i bergamaschi, Samir Handanovic si è superato con una grande parata. Il numero uno sloveno si conferma una volta di più strepitoso nel neutralizzare i tiri dagli undici metri. Secondo una statistica evidenziata da Opta, infatti, Handanovic avrebbe neutralizzato 24 penalty su 79. Per intenderci, il 30% dei rigori calciati contro di lui sono stati parati. L’Inter ringrazia ancora una volta il suo capitano e continua a sognare lo scudetto.