Inter, Handanovic entusiasta: “Scudetto da difendere contro cinque rivali”

Samir Handanovic commenta la prossima stagione dove l'Inter dovrà difendere lo scudetto

L'Inter inizia una stagione diversa da quelle precedenti. I nerazzurri non saranno più una delle inseguitrici della squadra campione d'Italia in carica, ma al contrario dovranno difendere il titolo conquistato nello scorso campionato. Un punto di vista decisamente diverso rispetto a quello degli ultimi anni. Ne è consapevole anche Samir Handanovic. Il portiere e capitano dei nerazzurri spiega quali sono le sue aspettative in vista della prossima stagione ai microfoni di Inter TV: "Le sensazioni sono ancora bellissime, ma ormai sono il passato. Adesso abbiamo uno scudetto da difendere. A mio parere ci aspetta un campionato equilibrato: ci saranno almeno cinque pretendenti per il titolo, allenati da tecnici con grande fascino. Ma noi siamo forti, dobbiamo puntare su tutti. Ora aspettiamo tornino tutti e poi ci prepareremo". Gli avversari sono avvertiti.