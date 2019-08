Inter, Handanovic lancia la sfida: “Sarà un campionato più equilibrato”

Pochissime ore al debutto in campionato dell’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri, questa sera, ospiteranno a San Siro il neopromosso Lecce e a presentare la nuova stagione ci ha pensato il portiere Samir Handanovic.

ENTUSIASMO – “Ho grande entusiasmo, non vedo l’ora di iniziare il campionato. Credo che sarà un torneo più equilibrato rispetto agli anni passati e sono contento di come abbiamo lavorato in queste settimane di preparazione”.

PUBBLICO – “Lo stadio lo sento sempre, fin dal riscaldamento. San Siro ti spinge e lo percepisci: per un giocatore sentire in maniera così forte i tifosi è una cosa bellissima”.