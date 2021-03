Inter, Handanovic negativo al Covid

Buone notizie per l’Inter, il portiere nerazzurro Samir Handanovic, risultato positivo al coronavirus il 17 marzo, è guarito ed è negativo al tampone. Un recupero importante per Antonio Conte in vista della prossima partita che il calendario propone contro il Bologna allo stadio Dall’Ara. Il match si giocherà il 3 aprile con inizio alle 20.45. I nerazzurri sono al comando dopo aver giocato 27 partite e messo in cascina 65 punti. L’Inter deve recuperare il match contro il Sassuolo rinviato causa Covid.