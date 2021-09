Inter, Handanovic: “Possiamo vincere ancora. Grazie a Conte. E su Inzaghi…”

Parla il portiere e capitano nerazzurro

Samir Handanovic carica l'Inter. Bella intervista rilasciata a Tuttosport dal portiere e capitano nerazzurro che ha affrontato diversi temi caldi per la nuova stagione calcistica 2021-22. "Siamo una squadra che può e deve continuare a vincere. Non so se siamo più o meno forti rispetto a un anno fa, ma sicuramente siamo più completi". Messaggio chiaro da parte dell'estremo difensore nerazzurro che è pronto dopo la sosta nazionali: "Il calcio vero inizia ora, per noi però era importante ricominciare vincendo per ritrovare la consapevolezza che già avevamo".