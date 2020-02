Inter, Handanovic preoccupa e Padelli non convince: provino per Viviano col gruppo

Samir Handanovic preoccupa, Daniele Padelli non convince. L’Inter pensa a Emiliano Viviano per proteggere la porta, almeno momentaneamente. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero dato l’ok alle visite mediche per l’ex portiere di Sampdoria e Sporting Lisbona, attualmente svincolato. In caso di superamento di tutti i test medici, l’estremo difensore si aggregherà al gruppo per una sorta di provino in cui dovrà convincere Antonio Conte.

Viviano, già in passato, era stato in comproprietà tra Inter e Bologna e poi Genoa, ma non ha mai giocato una partita ufficiale con i nerazzurri. In passato il portiere ha giocato con diversi club italiano e vanta quindi una buona esperienza nel campionato nostrano.