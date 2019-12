Inter, Handanovic sfida la Juventus: “Scudetto? Abbiamo il dovere, la voglia e l’ambizione di provarci…”

“Noi abbiamo il dovere, la voglia e l’ambizione di provarci”, parole da vero capitano, parole pronunciate a Sky Sport da Samir Handanovic, numero uno dell’Inter. Il portierone nerazzurro ha commentato la stagione del club milanese con particolare attenzione alle sfide future, soprattutto in ottica scudetto.

CONTE – Sul tecnico nerazzurro, Handanovic ha detto: “Del mister mi piace che, prima di aspettarsi tanto dagli altri, si aspetta tanto da se stesso. E questo lo dimostra ogni giorno sul campo. A lui interessa solo il rettangolo di gioco, non gli interessa di quello che scrivono i giornali. Lui guarda solo il campo e valuta il lavoro e il sacrificio da parte di tutti”.

SFIDA – Sulla lotta scudetto, ecco il guanto di sfida alla Juventus: “Tante squadre all’inizio e a metà campionato parlano di scudetto. È facile pronunciare le parole, bisogna poi vedere cosa c’è dietro. La nostra squadra deve solo pensare a lavorare e a sacrificarsi più degli altri, solo così possiamo pensare a qualcosa di grande. Noi abbiamo il dovere, la voglia e l’ambizione di provarci”.

DELUSIONE – “Una partiita che non vorrei rivivere è quella di Dortmund contro il Borussia in Champions. Quella gara ci ha dato consapevolezza, ma allo stesso tempo ha fatto emergere i punti dove siamo mancati. È una partita che ci ha fatto capire che ci sono ancora passi avanti da fare, così come la gara contro il Barcellona. Ci ha dato consapevolezza di tante cose, però ha lasciato anche una ferita aperta e tanta rabbia”.