Inter, Handanovic: “Siamo cambiati con Spalletti. Siamo un gruppo di qualità”

L‘Inter esce vincitrice dal derby di Milan. Il 3-0 rifilato ai cugini è una mazzata pesante per i rossoneri e uno scatto importante da parte degli uomini di Antonio Conte in classifica.

LE PAROLE DI HANDANOVIC

Protagonista dell’incontro con diversi interventi il portiere e capitano Samir Handanovic. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: “Per un portiere non c’è nulla di facile, quando lo pensi è lì che sbagli. La parata più difficile è sempre la prossima. Ci sono tante componenti, non si può parlare solo di bel gruppo. Si parla di qualità, soprattutto umana e non solo calcistica. È lì che fai lo step: con gente che parla in campo, e che prima non lo faceva. Secondo me l’Inter ha iniziato a cambiare con l’arrivo di Spalletti, e poi con Conte. Si sta lavorando, si stanno aggiungendo dei pezzi, e solo il lavoro sul campo ti porta a certe cose. Ci vuole tempo per costruire una squadra: giorni felici e partite sbagliate. Poi tutto fa brodo”.