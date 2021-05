Inter, Handanovic: “Sognavo questo momento. Ecco la mia parata più importante”

Il capitano nerazzurro traccia un bilancio della stagione

L'Inter torna a festeggiare lo scudetto a distanza di undici anni. Ad alzare il trofeo è Samir Handanovic. Il portiere è stato un punto di riferimento per la squadra nerazzurra nelle ultime stagioni avare di soddisfazioni. Arrivato dall'Udinese nell'estate 2012, l'estremo difensore si è fatto notare per il rendimento di altissimo livello. In carriera non aveva mai conquistato un titolo e con l'Inter è riuscito a colmare questo vuoto.