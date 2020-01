Inter, Handanovic: “Sprecate troppe occasioni, manca brillantezza”

L’Inter non riesce a superare il Cagliari in casa. Il portiere nerazzurro Samir Handanovic commenta la prestazione della squadra ai microfoni di Sky Sport: “Se avessimo concretizzato tutte le nostre occasioni non ci sarebbero stati problemi e staremmo a parlare di altro. Ci mettiamo anche del nostro. Non sono preoccupato. Ci può stare che la squadra sia stata meno brillante. A volte manca un po’ di brillantezza. E’ più preoccupante quando non crei e giochi pure male. Non abbiamo avuto alcuna pressione nelle ultime partite. L’Inter deve sempre stare in testa alla classifica”